PRESUNTO FACTURERO DE LA SSPCAM ES DETENIDO; ESTÁ ACUSADO DE PECULADO Y USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES

Como parte de la presunta red de corrupción para el desvío de 30 millones de pesos en la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM), Wilberth “N” fue detenido mediante orden de aprehensión bajo los cargos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Lo anterior ocurrió la tarde de hoy miércoles 24 de septiembre, y por los mismos delitos ya fueron vinculados a proceso el extitular de la SSPCAM y exdirector de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Samuel “S”, y la exdirectora Administrativa de la corporación policíaca, Karla “G”.

La detención del presunto facturero fue realizada como parte de las investigaciones que lleva a cabo personal de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM).