miércoles, septiembre 24, 2025
Lo último:
Locales

PRESUNTO FACTURERO DE LA SSPCAM ES DETENIDO; ESTÁ ACUSADO DE PECULADO Y USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES

user editor

Como parte de la presunta red de corrupción para el desvío de 30 millones de pesos en la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM), Wilberth “N” fue detenido mediante orden de aprehensión bajo los cargos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Lo anterior ocurrió la tarde de hoy miércoles 24 de septiembre, y por los mismos delitos ya fueron vinculados a proceso el extitular de la SSPCAM y exdirector de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Samuel “S”, y la exdirectora Administrativa de la corporación policíaca, Karla “G”.

La detención del presunto facturero fue realizada como parte de las investigaciones que lleva a cabo personal de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM).

También te puede gustar

HAY DOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN, REVELA JOSEFA CASTILLO

user editor

NO FUNCIONAN SEMÁFOROS UBICADOS FRENTE AL MERCADO “PEDRO SÁINZ”; ¿A QUÉ SE DEDICA MARCELA?

telemarwebmaster_gs2m70wg

Morena se adueña del Congreso y desatiende las leyes urgentes: Medina Farfán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *