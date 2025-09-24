QUIENES DIFAMAN Y CALUMNIAN TENDRÁN QUE RESPONDER, AFIRMA JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN ANTE DENUNCIA EN SU CONTRA DEL DIPUTADO DÖRING

Tras darse a conocer que el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de conspiración, d3lincu3nc¡a organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, entre otros, en su contra, José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO, respondió que enfrenta acusaciones falsas, y advirtió: “Quienes difaman y calumnian tendrán que responder”.



Por medio de redes sociales, José Ramón expresó que las acusaciones tienen como propósito intentar “ensuciar su nombre”, por lo que, recordó, su “reputación” se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y agregó que estos señalamientos no lo definen.



Enfrento, escribió, acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos. Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder.

DÖRING AMPLÍA DENUNCIA ANTE LA FGR

El pasado 23 de septiembre se hizo pública la denuncia ampliada del panista Federico Döring ante la FGR, donde incluye a José Ramón López Beltrán y a Gonzalo Alfonso López Beltrán, ambos hijos del expresidente morenista Andrés Manuel López Obrador, y a Salvador Camargo Viveros.



Estos nombres se suman al del Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y otros funcionarios, por la presunta comisión de delitos relacionados con el huachicol fiscal interpuesta el pasado 27 de agosto ante la FGR.



En la primera denuncia, Döring señaló además a los morenistas: Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal Anaya, Javier Valdez Perales, Jorge Luis Beas Gamez, Horacio Eduardo Olivares y Ricardo Peralta.



En su denuncia ampliada junto al diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, acusan diversos delitos como conspiración, d3lincu3nc¡a organizada, tráf¡co de hidrocarburos, contr@bando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito en agravio de la sociedad.



Vía: El Universal.