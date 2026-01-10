LAMENTABLE EL ASESINATO DEL TAXISTA EN CARMEN: ZUBIETA; “YA HABÍA HABLADO 2 VECES CON ÉL SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE LOS POCHIMÓVILES”

El director de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec), Jorge Zubieta Marcos, calificó como lamentable y triste el homicidio de un taxista en Ciudad del Carmen, con quien dijo ya había sostenido 2 reuniones en las que abordaron la regularización del conflicto que se vive en la Isla con los “pochimóviles”, y en general de todo el transporte, y admitió no saber si debe esperar un tiempo por el proceso legal, para obtener información y actuar ante la problemática del transporte.

“Hacia el transporte o hacia Artec, lo que haya ocurrido no creo que esté relacionado con algo que ya habíamos acordado algo, y el por qué haya sucedido la verdad no lo sé”, puntualizó.

Al preguntarle si sabía de alguna amenaza o algo contra el líder taxista, respondió: “No, la verdad no. La inquietud de los taxistas de Carmen es la misma que la de Campeche, pero la diferencia es la presencia de los mototaxis, esa es la única diferencia en la problemática entre ambos”.

Zubieta Marcos justificó que en el caso de los mototaxis se tiene que tener una estrategia, que lleva tiempo. “Sabemos que Carmen es el único donde su Seguridad Pública compete al Municipio y no al Estado, por lo tanto, si hay algún operativo del Gobierno Estatal tiene que ser en conjunto para solucionarlo, estamos en pláticas con ellos y tenemos una reunión pendiente.

Del homicidio dijo: “No sabríamos por dónde vino, pues ya se tenía un plan de trabajo, no habría por qué tenerse un conflicto, pero sabemos que viene de hace muchos años y ya urge arreglar algo, pero no es para llegar a ese grado de hacerle lo que lo que hicieron a esta persona”.

Ofreció hablar de nuevo con esos taxistas carmelitas y sentenció: “Tengo experiencia en transporte, pero no en temas de inseguridad e investigaciones, por eso no sé si deba esperarme un tiempo de este proceso (legal), saber qué fue lo que ocurrió y tener información para poder actuar como corresponde ante la problemática del transporte”.