TRAS IMPACTAR UN AUTO, MOTOCICLISTA EBRIO INTENTA HUIR PERO DERRAPA Y CHOCA CONTRA MURO DE CONTENCIÓN; PROBABLE FRACTURA EN UN BRAZO

Sobre el periférico Pablo García y Montilla, el conductor de una moto sufrió probable fractura en el brazo izquierdo al derrapar y chocar contra el muro de contención, cuando intentaba huir tras impactar un vehículo. Conducía bajo los influjos del alcohol, fue trasladado al hospital y el caso turnado al Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidades.

Cabe resaltar que en el auto iba una pareja, de la cual a la mujer le dio crisis nerviosa y fue estabilizada por paramédicos.

El accidente ocurrió hoy sábado alrededor de la 1 de la mañana, cuando el motero excedía los límites de velocidad y con rumbo aparente hacia Chiná.

A la altura del kilómetro 4 se impactó fuertemente contra la parte trasera del vehículo marca Renault tipo Kwid, color rojo y con placas DHH-657-B del Estado, donde viajaba una pareja que avisó al número de emergencia. En su desesperación por huir, se montó en el camellón central en sentido opuesto, perdió el control y chocó contra el muro de contención para quedar tendido en el suelo.