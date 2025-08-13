El declive

Cuando la Tía gobernanta regrese de sus vacaciones en Europa, se percatará que no hemos avanzado nada, que no hay estrategias para salir adelante, y que su Gobierno ha fracasado…

Era costumbre en las administraciones pasadas, que “a la mitad del camino”, es decir, cuando el gobernante ajustaba sus primeros tres años de haber llegado al cargo, se presentara una evaluación real de lo alcanzado, se presumieran las principales obras ejecutadas y se hiciera una proyección de lo que se esperaba para los tres años restantes, a fin de que se pudiera dar cumplimiento a lo contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo, rememoró el poeta Casimiro.

–“Estás hablando de esas Administraciones donde había proyecto, estrategia, plan de desarrollo, metas a corto, mediano y largo plazo, todo enfocado a impulsar el desarrollo del Estado, contestó el bolero don Memín. Ahora solo tenemos improvisación, ocurrencias y hasta rabietas por parte de la gobernanta, porque por su inmadurez política e intelectual, prefiere culpar a sus antecesores de lo que no se hizo, en lugar de esforzarse por aportar su parte para avanzar hacia el desarrollo”.

–“Ha sido ciertamente un sexenio de lamentaciones, de excusas, de justificaciones, y también de mentadas, añadió doña Chela. La gobernanta no se ha tentado el corazón para culpar a todos sus antecesores del retraso económico en que nos encontramos, con lo que se llevó entre las patas a su propio padre, que, a la luz de los hechos y tras el paso de los años, podemos asegurar que tenía más estrategias y planeación que su hija”.

–“Hablan con mucha propiedad y con toda la razón del mundo, expuso a su vez, el viejo don Julián. Cuando la Tía gobernanta regrese de sus vacaciones en Europa, se percatará que no hemos avanzado nada, que no hay estrategias para salir adelante, y que este Gobierno se ha dejado llevar por la inercia, en lugar de tener un mando firme y con rumbo. Con el riesgo de que me acusen de incitación al odio y a la violencia, tengo que reiterar que tenemos una Administración fallida y fracasada”.

–“Está en efecto la mandataria en la fase de declive de su Gobierno. Afortunadamente para nosotros ya solo le faltan dos años, pero lamentablemente para ella y sus asesores, en ese lapso no podrá hacer nada para modificar el panorama que presenta nuestra entidad. El rezago seguirá siendo nuestra principal característica” advirtió el poeta Casimiro.

–“Yo lo que percibo, remató doña Chela, es que nunca tuvimos una gobernanta concentrada en sus funciones. Parece que se conformó con llegar a la meta, después de 24 años de lucha. Pero después se dedicó a tratar de consumar sus venganzas y a usar a las instituciones de justicia para acabar con sus adversarios. Y una gobernante que pasa el mayor tiempo litigando en los tribunales, no tiene tiempo para trabajar por su pueblo y darle resultados” lamentó.