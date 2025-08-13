JORGE “N” Y YESHUA “N” PERMANECERÁN EN EL CERESO DE KOBÉN HASTA QUE EL DOMINGO SE DEFINA SU SITUACIÓN LEGAL

La audiencia inicial contra Jorge “N” y Yeshua “N”, ex estudiantes universitarios acusados de violación equiparada tumultuaria en agravio de una alumna de Derecho, se llevó a cabo este miércoles 13 de agosto a partir de las 8:30 horas. En la diligencia, ambos solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que el juez de Control fijó para el próximo domingo 17 de agosto la fecha en que determinará su situación jurídica.

Mientras se cumple el plazo, el juzgador les impuso la medida cautelar anticipada de prisión preventiva, por lo que seguirán recluidos en el penal de San Francisco Kobén. Los acusados ingresaron al centro penitenciario la mañana del lunes 12 de agosto, después de entregarse voluntariamente, acompañados por familiares y abogados, al personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), que ejecutó las órdenes de aprehensión.

En este mismo caso, Ágel “N” se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva oficiosa desde el jueves 10 de julio, cuando fue detenido durante un operativo de la FGECAM que incluyó tres cateos simultáneos.