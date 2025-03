EGRESADOS DEL INSTITUTO CAMPECHANO EXIGEN TÍTULOS TRAS DOS AÑOS DE ESPERA

Egresados de la Normal Superior y de la Licenciatura en Inglés del Instituto Campechano (IC) utilizaron las redes sociales de la institución para manifestar su inconformidad por la falta de entrega de sus títulos profesionales, pues llevan más de dos años esperando el documento, lo que afecta sus oportunidades laborales.

En comentarios en la página oficial de Facebook del IC, los afectados señalaron que el retraso ha perjudicado a al menos tres generaciones, impidiéndoles acceder a plazas docentes y otros empleos que requieren cédula profesional.

“Buscan docentes, pero no nos contratan porque no tenemos título ni cédula… ¡que ustedes mismos no nos han dado!”, reclamó una usuaria, mientras que otros cuestionaron si la demora se debe a un posible cobro adicional.

Los inconformes exigieron una pronta respuesta de la institución, pues consideran injusto que, tras completar sus estudios, sigan sin poder ejercer plenamente su profesión. Hasta el momento, el Instituto Campechano no ha emitido una postura oficial al respecto.