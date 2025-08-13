JOVEN PREMIADA RECLAMA LA INEFICIENCIA DE LOS DIPUTADOS PARA GARANTIZAR EMPLEOS DIGNOS, EDUCACIÓN DE CALIDAD Y ACCESO A LA SALUD

CDMX.- Ana Karen Sotero Salazar, de 23 años, quien recibió el Premio de la Juventud en el Congreso de la Ciudad de México, utilizó su ponencia para alertar sobre el aumento del crimen organizado y la creciente vinculación de los jóvenes con el narcotráfico. La joven afirmó que “el crimen organizado está arrasando” y criticó que las medidas tomadas por las autoridades sean insuficientes para proteger a la población y garantizar justicia, así como para ofrecer empleos dignos, salud accesible y educación a los jóvenes.

Durante su intervención, Sotero Salazar recordó que proviene de una comunidad afectada por la violencia, el Barrio del Cobradero, y denunció que las víctimas del crimen organizado y del desplazamiento forzado no reciben la atención necesaria. Llamó a los legisladores y tomadores de decisiones a escuchar las voces de la juventud, permitir la crítica al sistema y trabajar para garantizar justicia verdadera, más allá de discursos vacíos.

La joven aprovechó el Día Internacional de la Juventud para exhortar a sus compañeros a actuar unidos, denunciar las injusticias y luchar contra la desigualdad. Señaló que el respeto no se concede desde el paternalismo, sino desde la crítica y la acción colectiva, e insistió en que quienes ocupan cargos de poder deben prestar atención y permitir que las voces jóvenes sean escuchadas, subrayando que la lucha por libertad y justicia no cesará.