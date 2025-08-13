INTENSO OPERATIVO POLICIACO A LAS AFUERAS DE LA FGR TRAS DETENCIÓN DE 3 PERSONAS EN CHAMPOTÓN

Mientras las máximas autoridades de seguridad y procuración de justicia en Campeche, el fiscal Jakson Villacís y la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, comparecían ante el Congreso para el desglose del 4º Informe de Gobierno de Layda Sansores, una fuerte movilización policiaca se registró a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la detención de tres personas, a quienes se les decomisaron diversas armas de fuego de varios calibres y otros objetos, durante un operativo realizado en el municipio de Champotón.

La información es muy hermética y se espera en las próximas horas un comunicado oficial.

Trascendió que en dicho Municipio hubo un cateo que derivó en la detención de dos hombres y una mujer (aún no se específica cómo se dio), y debido al gran cargamento de armas fueron subidos a una patrulla municipal para su traslado a esta ciudad. Quedaron a disposición de la FGR.

Por es razón, quedó custodiada parte de la avenida José López Portillo y de la prolongación Pedro Moreno de la colonia Sascalum. No fue posible conocer qué decomisaron ni en qué cantidad.

Participan en la custodia de la FGR e inmediaciones agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, y se espera el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pues se rumora son gente “pesada”.