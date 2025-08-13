miércoles, agosto 13, 2025
Lo último:
Locales

LAS “ASESORAS” Y FALTA DE NOMBRES COMPLETOS RETRASARON LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN DE ACUSADOS DE VIOLACIÓN GRUPAL, ARGUMENTA EL FISCAL

Publicad0rTelemar

Las órdenes de aprehensión en el caso de “La Manada” se retrasaron porque las “asesoras” -no especificó cuáles ni de dónde-, nos dijeron que teníamos que esperar, pues nos entregarían las denuncias por escrito, y se tardan en liberar las órdenes porque en la denuncia de la víctima no había nombres completos de los acusados, “nunca nos dieron los apellidos completos y cuando se inicia la carpeta de investigación se aportan pruebas de manera retardada”, justificó el fiscal Jakson Villacís Rosado.


Eso retrasó los cateos, no porque la FGE se haya retrasado, sino porque nosotros actuamos conforme tenemos la información, puntualizó en respuesta al cuestionamiento de la legisladora Delma Rabelo, del por qué las órdenes de aprehensión no fueron sido ejecutadas en tiempo y forma.

También te puede gustar

Anuncia gobernador Aysa González más apoyos para damnificados en Carmen

telemarwebmaster_gs2m70wg

Se dividen más los sindicalizados tras concluir huelga en Ayuntamiento de Campeche

telemarwebmaster_gs2m70wg

Don Manuel pide justicia, denuncia presunto abuso de autoridad

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *