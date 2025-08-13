LAS “ASESORAS” Y FALTA DE NOMBRES COMPLETOS RETRASARON LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN DE ACUSADOS DE VIOLACIÓN GRUPAL, ARGUMENTA EL FISCAL

Las órdenes de aprehensión en el caso de “La Manada” se retrasaron porque las “asesoras” -no especificó cuáles ni de dónde-, nos dijeron que teníamos que esperar, pues nos entregarían las denuncias por escrito, y se tardan en liberar las órdenes porque en la denuncia de la víctima no había nombres completos de los acusados, “nunca nos dieron los apellidos completos y cuando se inicia la carpeta de investigación se aportan pruebas de manera retardada”, justificó el fiscal Jakson Villacís Rosado.



Eso retrasó los cateos, no porque la FGE se haya retrasado, sino porque nosotros actuamos conforme tenemos la información, puntualizó en respuesta al cuestionamiento de la legisladora Delma Rabelo, del por qué las órdenes de aprehensión no fueron sido ejecutadas en tiempo y forma.