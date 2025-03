CIRCULA EN REDES: MARCELA DICE PENDEJADAS SOBRE LA SEGURIDAD Y ANDA ESCOLTADA Y EN CAMIONETA BLINDADA; ELLA Y LAYDA SON MENTIROSAS

La insistencia de la jefa estatal policiaca y consentida de la gobernadora Layda Sansores, Marcela Muñoz, en que en Campeche reina la paz y no hay crimen organizado, desató una ola de críticas en redes sociales contra la guanajuatense, algunas incluyen a la mandataria, entre las que le exigen renunciar y le señalan que es buena para decir pendejadas, que es la cara del cinismo y le preguntan por qué anda escoltada y en camioneta blindada si afirma que hay seguridad, además de tacharlas de mentirosas y chismosas, y escribirles “fuera”.

“Cómo se atreve a decir semejante pendejada”, “Buena para decir pendejadas, ve a los Municipios de Palizada y Candelaria”, “…puras pendejadas y sancedes, mentirosas y mentirosos a más no poder, pinche Gobierno de caricatura…”, “Inepta renuncia, no sirves para nada”, “Fuera Marcela, no sabes nada de Campeche” y “Pinche Gobierno, ya Campeche no es seguro”, son algunas expresiones escritas.

Otras son: “A ver momia Marcela deje de andar con sus guardaespaldas a ver si no le pasa nada aquí en Campeche, miedo que tiene vieja bruja, por eso andan escoltados todo el tiempo…” y “Fuera Marcela, fuera Layda”.

Como muestra palpable del encono ciudadano contra las afirmaciones de la guanajuatense, lo que es respaldado por la mandataria, otros cibernautas colgaron: “No es burla, es mentada de madre”, “Ustedes qué saben si siempre traen guardias hasta para ir al baño y otra siempre andan de viaje”, “La gran matriarca del crimen organizado”, “Y si no hay dichos cárteles por qué anda Marcelita muy escoltada y con camioneta blindada, y a nosotros los ciudadanos que nos lleve la trampa porque en las colonias no ves pasar ninguna patrulla”, y “Tenemos el crimen que ella trajo”.

Unos más escribieron: “Y los baleados que hay a cada rato y los desaparecidos,

van a decir que es la película que están filmando en Campeche”, “No es crimen orgabnizado, es controlado, ya que ella lo controla, cuándo, quién o dónde jajajaja”, “Así es, que se baje de la Suburban blindada y camine sola, sin lame huevos, hasta se va a cagar la mondter”, “Es una porquería, al igual que la Chucky”, “Todas las ejecuciones son pleitos de borrachos según estas cacatúas, qué poca madre” y “Esas doñas son unas pinches (figuras de serpientes), tal para cual. Par de chismosas”.