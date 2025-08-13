COLAPSA ARCO EN EL CEMENTERIO DE SAN ROMÁN Y DAÑA LÁPIDA

En el cementerio de San Román, un arco que desde hace más de un año presentaba riesgo de colapso se desplomó, cayendo sobre la lápida de una persona sepultada en el lugar.

A través de redes sociales, F. H. C, familiar afectada, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se recojan los escombros a la brevedad posible y se repare el daño ocasionado a la lápida.

En las imágenes se observan restos de concreto y ladrillo sobre la tumba y en el pasillo del panteón.