“DESDE HACE DOS AÑOS NOS PROMETIERON EL DRENAJE Y NUNCA CUMPLIERON”

POBLADORES DE ICH-EK MANTIENEN BLOQUEO Y EXIGEN PRESENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Hopelchén.- Tras la llegada de elementos de la Guardia Nacional a la comunidad de Ich-Ek para dialogar con los manifestantes y buscar la liberación de la carretera bloqueada, los pobladores se negaron a retirarse y reiteraron que permanecerán en el lugar hasta que algún representante del Gobierno del Estado acuda personalmente a atender sus demandas relacionadas con las inundaciones que afectan a la localidad.

Durante el diálogo, los habitantes recordaron que hace más de dos años autoridades les prometieron la construcción de un drenaje para evitar las inundaciones, incluso realizaron estudios y mediciones en la zona, pero la obra nunca se concretó. Uno de los pobladores afirmó que las familias llevan semanas enfrentando afectaciones constantes por el agua y acusó que ningún funcionario estatal se ha presentado en la comunidad para atender la situación.

Los manifestantes aseguraron que no buscan perjudicar a terceros y plantearon que la solución podría alcanzarse mediante una reunión con una comisión de habitantes para firmar acuerdos que garanticen el inicio de las acciones comprometidas. Señalaron que están abiertos al diálogo y que el bloqueo podría levantarse si algún representante del Gobierno del Estado acude a la comunidad para ofrecer una respuesta formal a sus demandas.