Libres, agresores de Esbereidi Lozano

SU EX PAREJA Y OTRA PERSONA, INTENTARON QUITARLE LA VIDA

Mi expareja y su actual acompañante, quienes atentaron contra mi vida hace más de cinco años, siguen libres gracias que promovieron un amparo para no ser detenidos, aseveró Esbereidi Lozano Sosa, quien en 2018 recibió varios disparos y martillazos en la cabeza, por parte de la mencionada pareja.

“José “N” y su pareja Gabriela “N” promovieron un amparo para evitar ser detenidos, ya que la Fiscalía General de Justicia nunca los pudo arrestar a pesar de la orden que había en su contra. De hecho, cuando él llegó, empezó a salir a la semana como si nada”.

La mujer se refugia en Champotón, pero él ya se muestra como si nada hubiera ocurrido. Eso me mantiene fastidiada, porque es empezar de nuevo en un juicio largo. Además todavía mantengo contacto con esa familia, porque son abuelos de mis hijos.

“Creo que alguien pagó y la Fiscalía no me ha informado nada. De hecho ayer vi parte de la demanda que me pegaron en una puerta”.

Desde el año pasado que salió mi exsuegro, J.M., acusado de intento de homicidio, sentenciado por ocho años y cuatro meses de prisión, todo ha sido muy agotador.

“Entonces a quiénes denuncio, no tienen vergüenza de mostrarse públicamente. Ya lo hacen libremente, o sea no tienen miedo de nada”.

Estoy tranquila, pero cuando empiecen todos los asuntos legales, voy a estar súper nerviosa, más de lo normal y a ver cómo lo resuelvo.

“He visto páginas de redes sociales que yo no sigo que ponen una imagen de ellos dos -los que intentaron asesinarla-, y la gente comenta muchas cosas, que ya regresé con él, que vivo con él, y nada que ver”.