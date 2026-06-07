CARENCIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL 4 DEL IMSS MIENTRAS EL ADMINISTRADOR LUNA TIENE CHOFER Y VEHÍCULOS OFICIALES A DISPOSICIÓN, DENUNCIAN

Ciudad del Carmen.- Como si administrara una boyante compañía petrolera y no el Hospital General de Zona número 4 del IMSS en Carmen, que carece de médicos, medicinas, aires acondicionados y atención eficiente a la derechohabiencia, el administrador Alfonso Luna Guzmán lleva una vida holgada y hasta vehículo y chofer tiene, denunció personal del nosocomio.

Con datos y evidencia fotográfica, indicó que al parecer el único que está bien y disfruta de los recursos destinados al centro médico en lastimosa decadencia, es Luna Guzmán.

En la denuncia se expone que choferes (Eduardo Ferrer y Limbert Sulub, en el turno matutino, y Carlos Iván y Manuel Quijano, en el vespertino) de las ambulancias del HGZ/MF 4, pasean a Alfonso Luna o “Señor Guzmán” por la ciudad, y van por él y lo regresan a su domicilio en una camioneta de la institución, es decir, con gasolina asignada a la operatividad médica y no particular.

En una foto aparece una camioneta del IMSS estacionada frente a la casa del “Señor Guzmán”, en la calle Xcaret del Fraccionamiento Mundo Maya, pese a que la norma oficial establece que los vehículos oficiales deben pernoctar –sí o sí– en instalaciones gubernamentales o, en su caso, en inmuebles arrendados por la dependencia para este fin.

En otra imagen se ve el vocho rojo en que de Luna Guzmán se transportaba para todos lados cuando era auxiliar administrativo, es decir, antes de que en 5 años –de 2012 a 2017– pasara del nivel 17 al 52 en el organigrama del IMSS y lo nombraran administrador.

Además, el Hospital General de Zona número 4 de Carmen debería tener un encargado de mantenimiento y un director médico, pero Luna Guzmán maneja todo… Ya les diremos por qué.

Con información de Visión Política Noticias.