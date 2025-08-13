CAMPECHE ES SEGURO Y LOS HOMICIDIOS NO SON DEL CRIMEN ORGANIZADO, SINO DE CÉLULAS DELICTIVAS Y POR CONFLICTOS FAMILIARES Y CONSUMO DE ALCOHOL: MARCELA

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, insistió en que Campeche “sigue siendo un Estado seguro”, lo comparó con Colima para subrayar que la incidencia delictiva local es menor en comparación con esa entidad, aunque admitió que ha llegado gente con otros problemas, por obras como el Tren Ligero.



Además, la funcionaria de origen guanajuatense rechazó la presencia del cr¡m3n organizado en la entidad y aseguró que son células delictivas las responsables de los homicidios, y atribuyó la mayoría de estos hechos a riñas, conflictos familiares y consumo de alcohol, no a 3jecuc¡on3s planificadas.

Su intervención generó controversia al minimizar un episodio reportado ayer en la ciudad capital, al afirmar que no fueron tres hechos, sino uno donde una persona fue l3sion@da con @rm@ de fuego que se acercó a un punto de venta de droga, donde reaccionaron, le dispararon y huyeron, pero gracias a las cámaras del C5 detectaron la moto y el vehículo.

Destacó la creación de la Policía de Inteligencia y de Investigación, así como operativos coordinados con Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.

En focos rojos en incidencia d3lict¡va, Muños Martínez expuso que con instancias federales se realizan recorridos interinstitucionales y la SPSC sigue patrullando luego de ese apoyo.

En cuanto a recursos manejados, dijo que al inicio de su gestión la corporación carecía de patrullas propias, armas oxidadas, chalecos balísticos vigentes, de capacitación y de un sistema de videovigilancia funcional, situación que —aseguró— ya se ha corregido.

Muñoz Martínez aseguró que en los temas en Carmen hay muchos detenidos de Tabasco, ante lo cual pidió a las instancias federales apoyo para blindar al Estado con filtros de seguridad como están apoyando a Yucatán.