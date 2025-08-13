PRESUME MARCELA DETENCIÓN DE SUPUESTA MUJER CONSIDERADA OBJETIVO PRIORITARIO FEDERAL Y PISTOLA CHAPADA EN ORO CON LAS SIGLAS CJNG

La secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, informó ante los diputados de la detención de una mujer considerada objetivo prioritario a nivel federal por delitos de alto impacto cometidos en Jalisco.



La captura, explicó, se realizó en Champotón gracias a la intervención de las cámaras de videovigilancia y a los arcos de seguridad instalados en la zona, y en el operativo se interceptó un vehículo en el que viajaban dos hombres, tres mujeres, cuatro menores de edad y un bebé.



Durante la revisión, fue encontrada una pistola con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y chapada en oro.



De la mujer señalada como objetivo prioritario, Muñoz Martínez relató que presuntamente participó en homicidios con explosivos, perpetrados mediante drones, contra elementos militares y policiales. Actualmente, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.