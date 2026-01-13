martes, enero 13, 2026
Lo último:
Locales

SE ALINEA JOAQUÍN BERZUNZA Y EVITA HABLAR DE LA INTROMISIÓN ESTATAL EN LA UAC

San Francisco de Campeche.- Al calificar como lamentable la detención del ahora exrector José “A”, lo que entristece porque con ese tipo de información nos ven a nivel nacional, el secretario general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche (Supauac), Joaquín Berzunza Valladares, se alineó a los designios oficiales y evitó hablar de la intromisión del Gobierno Estatal en la institución autónoma.

Expresó que se vuelve a vivir nueva etapa, “una nueva oportunidad que tenemos todos, con la designación de Fanny Guillermo Maldonado como rectora, y señaló que de todas formas el periodo José “A” concluía a inicios de febrero próximo.

Confió en que las cosas mejorarán y en la Universidad seguirá creciendo, pues no se ha estancado, y reiteró que el cambio en Rectoría lo toma como una nueva etapa, y que “nuestros sindicatos siempre nos mantenemos atentos, respetuosos de nuestras autoridades y buscando el acercamiento, el diálogo permanente y el trabajo en equipo”.

Berzunza Valladares añadió que Fanny Guillermo les da mucha confianza debido a que fue parte del gremio que encabeza, concretamente como secretaria de Asuntos Jurídicos en el Comité Ejecutivo, y conoce bien cuáles son las necesidades del personal académico y administrativo, para tener instalaciones dignas y ofrecer lo mejor a los miles de jóve

También te puede gustar

CAE DRON Y LESIONA A UNA MENOR EN LA CONCHA ACÚSTICA

NUEVOS QUEMACURAS

SE IMPACTA MOTOCICLISTA CONTRA POSTE EN MAESTROS CAMPECHANOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *