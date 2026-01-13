SE ALINEA JOAQUÍN BERZUNZA Y EVITA HABLAR DE LA INTROMISIÓN ESTATAL EN LA UAC

San Francisco de Campeche.- Al calificar como lamentable la detención del ahora exrector José “A”, lo que entristece porque con ese tipo de información nos ven a nivel nacional, el secretario general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche (Supauac), Joaquín Berzunza Valladares, se alineó a los designios oficiales y evitó hablar de la intromisión del Gobierno Estatal en la institución autónoma.

Expresó que se vuelve a vivir nueva etapa, “una nueva oportunidad que tenemos todos, con la designación de Fanny Guillermo Maldonado como rectora, y señaló que de todas formas el periodo José “A” concluía a inicios de febrero próximo.

Confió en que las cosas mejorarán y en la Universidad seguirá creciendo, pues no se ha estancado, y reiteró que el cambio en Rectoría lo toma como una nueva etapa, y que “nuestros sindicatos siempre nos mantenemos atentos, respetuosos de nuestras autoridades y buscando el acercamiento, el diálogo permanente y el trabajo en equipo”.

Berzunza Valladares añadió que Fanny Guillermo les da mucha confianza debido a que fue parte del gremio que encabeza, concretamente como secretaria de Asuntos Jurídicos en el Comité Ejecutivo, y conoce bien cuáles son las necesidades del personal académico y administrativo, para tener instalaciones dignas y ofrecer lo mejor a los miles de jóve