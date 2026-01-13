RENUNCIÓ EL HIJO DE MARCELA A LA VICEFISCALÍA… PERO NO SE LO ACEPTARON, SIGUE EN EL CARGO Y LA FISCALÍA INFORMA QUE ES FALSO

Durante el transcurso de hoy lunes 12 de enero trascendió que Arturo Bravo Muñoz presentó su renuncia como vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), sin embargo, no le fue aceptada y sigue en el cargo.

Varios atestiguaron lo que ocurrió en las oficinas y pasillos de la Fiscalía, ubicada en la colonia Sascalum de la capital campechana, pero no fueron proporcionados detalles del o los motivos que llevaron a Bravo Muñoz a presentar su renuncia ante el fiscal Jakson Villacís Rosado.

El hecho había generado incluso que Bravo Muñoz estuviera empacando sus pertenencias para marcharse definitivamente de sus oficinas, lo cual al final no ocurrió.

Al trascender, la FGECAM no tardó ni una hora para emitir comunicado donde confirma que el hijo de la jefa estatal policiaca Marcela Muñoz, sigue desempeñando sus funciones con normalidad, sin que exista renuncia, separación del cargo o cambio alguno en su estatus laboral dentro de la institución.

Calificó como falso que Bravo Muñoz renunció, sin embargo, la información inicial es que presentó su renuncia pero no se la aceptaron, por lo cual seguía en el cargo.

Además, llama la atención la prontitud de la publicación, mientras del caso del ahora exrector José “A” no hay comunicado alguno pese a que fue detenido hace más de 33 horas.