“RÁPIDO SE VENDIERON”, “YA TIENEN QUIEN SE PRESTE A TRANSAS” Y “AUTONOMÍA ES SIMULACIÓN”, ESCRIBEN CIBERNAUTAS POR FELICITACIÓN A RECTORA FANNY

“Jajaja…qué vergüenza!”, “Qué rápido se vendieron”, “Una vez más demostrando que la autonomía universitaria es una simulación”, “Ya lograron lo que querían. Ya tienen quien se preste a sus transas y corruptelas. Bravo Campeche, vamos avanzando”, “Mal por los procedimientos universitarios, toda a prisa y de madrugada. Eso le da poca legitimidad a la nueva rectora y queda la sensación de que todo estaba orquestado”, y “La rectora del bienestar, logro de la 4T”, son algunas respuestas de cibernautas a la felicitación a la nueva rectora Fanny Guillermo Maldonado, en la página oficial de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

También hubo críticas por la intromisión del Gobierno Estatal, con comentarios como: “La detención del rector José Alberto Abud ha estado en boca de todos y ha dado mucho de qué hablar. La gran mayoría se ha percatado del circo creado por la gobernante del Estado. Muchos se preguntarán ¿qué gana la gobernadora fabricando pruebas y operativos para aprehender al líder de la máxima Casa de Estudios del Estado? Simple, su destitución y poner a alguien que sí acceda a desviar fondos…”, “Eliminando el comunicado anterior. Bravo por la autonomía universitaria”, y “Felicidades a la ANAC (Universidad No Autónoma de Campeche)”.

Además, “Obviamente para poder hacer oficial la ascensión al cargo de la nueva rectora, tenían que eliminar la anterior publicación en donde desaprobaban la reunión del Consejo Universitario en sedes alternas, lo bueno es que todos vimos ese comunicado, pero en fin, ¡que viva la autonomía!”, “…Decimos que es inaceptable el actuar de las autoridades corruptas y que la Universidad se preste a estas cosas, ayer el Consejo Universitario dijo una cosa y hoy otra… si no se alinean con la cuarta te suplantan, si eso le hicieron a una persona honorable de la máxima Casa de Estudios, qué se espera a un mortal ciudadano”, y “Desafortunadamente, entra por puerta trasera y no por la principal, es una pena que la Universidad esté en esta situación”