CUESTIONA ABOGADO LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO CONTRA JOSÉ “A”; AUDIENCIA INICIAL ESTÁ PROGRAMADA PARA MAÑANA

Edwin Trejo Gutiérrez, abogado del exrector José Abud Flores, confirmó hoy martes que su cliente enfrentará un proceso penal por posesión simple de narcóticos, después de que fuera detenido con aproximadamente 5 gramos de cocaína distribuidos en 10 bolsas, durante un operativo en avenida López Mateos.

Trejo indicó que Abud Flores, de 73 años, será trasladado en las próximas horas al Centro de Rehabilitación Social de San Francisco Kobén, donde quedará a disposición de un juez de control. Su audiencia inicial está programada para mañana, en el marco del proceso penal que se le sigue por la presunta violación de los artículos 473, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud.

La Fiscalía de Narcomenudeo mantiene al exrector bajo detención desde el incidente ocurrido ayer. El plazo constitucional de 48 horas para que el Ministerio Público presente formalmente los cargos vence mañana a las 9:40 horas.

El abogado defensor cuestionó la legalidad del procedimiento, calificando la versión oficial como “inverosímil”, y sostuvo que la detención se originó a partir de un reporte anónimo sobre presuntos individuos armados y portación de drogas, pero subrayó que no existía razón para que su cliente llevara las sustancias a la vista en la consola central del vehículo.

Trejo Gutiérrez anunció que solicitará la liberación de Abud Flores bajo el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, arguyendo que no existe riesgo de fuga y que continúa vigente el principio de presunción de inocencia. “Resulta arbitrario mantenerlo privado de su libertad”, afirmó.

Se espera que el exfuncionario educativo sea presentado ante el juez de Control en las próximas horas, para el inicio formal del proceso legal en su contra.