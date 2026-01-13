UNIVERSIDAD GUINDA.

Podría resultar entonces para la señora Sansores una victoria pírrica. Por el momento aparentemente se ha salido con la suya, pero el devenir de la historia da muchas vueltas…

Todo ese burdo montaje armado y ejecutado con torpeza por esbirros de la gobernadora Layda Sansores para arrestar primero y destituir después al rector José Alberto Abud Flores, no tuvo más objetivo que apoderarse de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), para controlarlo como uno más de sus centros de adoctrinamiento con miras al proceso electoral de 2027.

La gobernadora Sansores se encaprichó con tener a la UAC bajo su control; como en su ya lejana infancia, cuando hacía berrinches para que sus papás le compraran todo lo que se le antojaba, así, la mandataria tuvo que recurrir a una ridícula puesta en escena para presentar al doctor Abud Flores como un adicto a los estupefacientes, y después armó el show para detenerlo por supuesta posesión de drogas.

Pero nada podrá hacer contra la interpretación que el ciudadano común y corriente le ha dado a ese suceso: todo fue armado, le sembraron la droga, le pusieron un cuatro, lo destituyeron a la mala, etcétera, esos son los comentarios más frecuentes que el pueblo campechano está escribiendo en las redes sociales.

Podría resultar entonces para la señora Sansores una victoria pírrica. Por el momento aparentemente se ha salido con la suya, pero el devenir de la historia da muchas vueltas y es muy probable que tarde o temprano tenga que pagar las consecuencias.

Habrá que lamentar que para saciar sus obsesiones de venganza, la gobernadora haya recurrido a personas con prestigio como la abogada, notaria y contadora, Fanny Maldonado Guillermo. Y si bien es cierto que ostenta una trayectoria intachable, habrá que advertirle de una vez, que su desaseado arribo a la Rectoría universitaria, podría manchar su reputación. Es beneficiaria de un operativo maloliente y torpe.

Todo este acontecimiento muestra una vez más hasta dónde piensa llegar la gobernadora Sansores para tener el control absoluto de los espacios políticos del Estado. Encarcelar y destituir a un rector con argumentos tan endebles pero ampliamente sensacionalistas como posesión de droga, es una advertencia de lo que le podría pasar a todos los que se opongan a sus propósitos de continuidad en el poder.

Ye en el pasado proceso electoral logró impedir la participación de Eliseo Fernández Montufar como candidato al Senado. Los resultados que favorecieron a Morena, habrían sido distintos, si el escenario hubiera sido diferente, pero también en eso se salió con la suya momentáneamente doña Layda.

Pero aún falta la madre de todas las batallas, y si bien es cierto que a punta de autoritarismo, abuso de poder y arbitrariedades, la señora Sansores está acomodando las piezas para obtener resultados favorables, hay que recordarle que del plato a la boca a veces se cae la sopa, y que en este volado, muchas cosas aún pueden cambiar.