BUSCAN LLEVAR A TRIBUNALES INTERNACIONALES CASOS DE VÍCTIMAS DEL ESTADO MEXICANO

El abogado penalista y activista de derechos humanos Ricardo Colorado se reunió este martes, junto con diversas víctimas, con el doctor Víctor Hugo Giteitss Yáñez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, con el objetivo de coadyuvar en la reparación integral del daño a víctimas del Estado mexicano.

Tras la visita del organismo a Ecuador, se acordó trabajar de manera conjunta y llevar diversos asuntos ante tribunales internacionales relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos. Durante el encuentro se reiteró que un Estado de derecho debe ser protector, tolerante y garante del respeto a la libertad de expresión y manifestación de ideas, ya sea de forma pública, escrita u oral.

Asimismo, Ricardo Colorado subrayó la función de los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos en el Estado mexicano.