martes, enero 13, 2026
Lo último:
Nacionales

BUSCAN LLEVAR A TRIBUNALES INTERNACIONALES CASOS DE VÍCTIMAS DEL ESTADO MEXICANO

El abogado penalista y activista de derechos humanos Ricardo Colorado se reunió este martes, junto con diversas víctimas, con el doctor Víctor Hugo Giteitss Yáñez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, con el objetivo de coadyuvar en la reparación integral del daño a víctimas del Estado mexicano.

Tras la visita del organismo a Ecuador, se acordó trabajar de manera conjunta y llevar diversos asuntos ante tribunales internacionales relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos. Durante el encuentro se reiteró que un Estado de derecho debe ser protector, tolerante y garante del respeto a la libertad de expresión y manifestación de ideas, ya sea de forma pública, escrita u oral.

Asimismo, Ricardo Colorado subrayó la función de los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos en el Estado mexicano.

También te puede gustar

TREN MAYA ARRASÓ MÁS DE 11 MIL HECTÁREAS Y LIBERÓ 470 MIL TONELADAS CARBONO

AUTOS FLOTAN POR INUNDACIONES TRAS FUERTES LLUVIAS EN VERACRUZ

GENERACIÓN Z SE SUMA A LA MARCHA POR LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE ESTE 15 DE NOVIEMBRE EN CAMPECHE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *