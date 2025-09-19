NACIONAL: LA HISTORIA DE LOS “HERMANOS” AMLO, ADÁN AUGUSTO Y HERNÁN BERMÚDEZ EN REDES DEL HUACHICOL Y CORRUPCIÓN: CÓDIGO MAGENTA

Mediante un reportaje en sus redes sociales, el medio identificado como Código Magenta expone la una historia de “hermanos” en Tabasco, con huachicol en el Tren Maya, robo de combustible en Dos Bocas, un convenio oficial para la entrega “en especie” de dos millones de litros de gasolina, la renovación de permisos de casinos en Gobernación y una relación profesional de más de 30 años conectan a Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez Requena.



El reportaje recalca que Bermúdez Requena, también llamado “Comandante H”, creció al amparo de la cofradía AAA: Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, Audomaro Martínez Zapata en el Centro Nacional de Inteligencia y el propio Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación, quien ya como exgobernador de Tabasco aseguró que nunca sospechó de las presuntas operaciones criminales imputadas a su secretario de Seguridad.



Sin embargo, a López Hernández no le importó que Bermúdez Requena apareciera en 4 reportes de inteligencia militar por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tampoco que fuera arraigado por la Procuraduría General de la República en 2006 como parte de la investigación del @se$in@to del empresario ganadero Ponciano Vázquez Lagunes, y le encargó la seguridad de los tabasqueños.



Esto, remarcó Código Magenta, permitió que “La Barredora” convirtiera a Tabasco en el edén del florecimiento del huachicol y trata de migrantes. ¿Coincidencia con lo que la Administración de Donald Trump señaló que existe una alianza entre la 4T y el crimen organizado?, preguntó, y recalca que un negocio de tal magnitud no es posible sin la anuencia de las altas esferas del poder.



La Sedena reportó que a través de un audio, detectó que Gabo, un operador del huachicol y probablemente su nombre sea Gabriel González, que es un activo del CJNG habló de importación de diésel a través de 300 ferrotanques, de la complicidad del SAT y del soborno a funcionarios federales, y tenía contacto permanente con la oficina del gobernador de Tabasco.