POR CAMBIO ILEGAL DE USO DE SUELO CLAUSURA LA PROFEPA 2 PREDIOS EN HOPELCHÉN Y DECOMISA MAQUINARIA TIPO ORUGA

Con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones estatales de seguridad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo 17 operativos de inspección en predios forestales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, del 15 de junio al 31 de agosto de 2025, lo cual derivó en la clausura de 2 predios y aseguramiento de maquinaria tipo oruga en el Municipio campechano de Hopelchén.

De acuerdo a información proporcionada, durante las acciones detectaron desmontes y cambios de uso de suelo sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ante lo cual fueron clausurados 17 predios donde la selva fue arrasada para la siembra de monocultivos agroindustriales, principalmente por parte de comunidades menonitas.

El saldo fue:

En Hopelchén, Campeche, la clausura de dos predios en los ejidos Xmabén y Francisco J. Mújica, con afectaciones en 247.85 hectáreas. Además, se aseguró maquinaria pesada tipo oruga.

En Quintana Roo, la inspección de predios en José María Morelos, Bacalar y el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax, donde detectaron cambio de uso de suelo en 2,531.12 hectáreas. También se aseguró un tractor con bomba de fumigación.

Y en Yucatán, concretamente en el Municipio de Tekax, la clausura de predios en los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil, con afectaciones en 968.62 hectáreas, y el aseguramiento de una Caterpillar D8, una retroexcavadora, una perforadora de pozo y tres tractores agrícolas.

En total, se clausuraron 17 predios con afectaciones en 3,747.59 hectáreas de selva: 247.85 en Campeche, 2,531.12 en Quintana Roo y 968.62 en Yucatán.

De mayo a agosto de este año, la Profepa ha realizado 25 operativos en la Península de Yucatán, con la clausura de predios que en conjunto suman 6,325.60 hectáreas de selva afectada.

