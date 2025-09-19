DENUNCIAN INTIMIDACIÓN Y DESPIDOS EN EL CONGRESO POR ÓRDENES DEL DIPUTADO ANTONIO JIMÉNEZ

A través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, un trabajador del Congreso del Estado denunció que el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, el diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, emprendió una campaña de intimidación y despidos de personal campechano. “Tenemos miedo, pero si corren a uno, todos nos vamos a huelga de hambre”, advirtió.

Lo anterior, expone, fue tratado en una reunión con los directores y con su asesora de Puebla, Eunice Vázquez. Desde luego a nadie de su equipo y familia tocará.

De inicio, despidieron a personal de la Dirección de Finanzas, y ahora van por los subdirectores, jefes de departamentos y analistas, recalca el inconforme, quien revela que su jefe le recomendó verbalmente que se cuide, “él se llama Francisco Tamay”.

Vía: El reportero del crimen.