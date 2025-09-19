EXCESO DE SOBERBIA

Si la señora gobernanta prefirió que quien gobernara sea su sobrino, pues allá ella. Y eso nos explica también por qué las cosas van de mal en peor…

–“Vaya que nuestras autoridades estatales y municipales han perdido el piso, pues o exhiben con prepotencia y soberbia su nepotismo, o dan muestras de su ignorancia y de su desconocimiento de las leyes, convirtiendo a nuestra entidad una vez más en el blanco de las burlas a nivel nacional”, se quejó amargamente el bolero don Memín ante sus amigos de tertulia.

–“¿Qué males te acongojan que no se puedan arreglar?” le preguntó amablemente su comadre doña Chela.

–“En primer lugar la exhibición de la cultura del nepotismo que nos ofreció la Tía gobernanta, al convertir el balcón desde donde se proclama a nuestros héroes en la noche del Grito de Independencia, en una vitrina donde exhibió a su familia y evidenció quiénes son los que manejan el pandero en su Administración, que son el Tarado sin Cerebro y su esposa, la extesorera en el sexenio pasado. Ya no hay pudor, ya no hay vergüenza” lamentó el rechoncho aseador de calzados.

–“Ese era un secreto a voces, lo consoló el viejo Julián, la única que no está enterada que quien toma las decisiones es su sobrino, es la propia Tía, ya que todos en el gabinete saben que es el segundo de abordo, y que como casi nunca se encuentra la gobernanta, entonces el que está llevando las riendas es el tarado loco” añadió.

–“Bueno, difirió el poeta Casimiro. El hecho de que se sepa lo que está ocurriendo no significa que está bien, o que es correcto. Dicen que el poder no se comparte sino que se ejerce, pero si la señora gobernanta prefirió que quien gobernara sea su sobrino, pues allá ella. Y eso nos explica también por qué las cosas van de mal en peor. Se han tomado decisiones erróneas y muy viscerales en contra del pueblo, y por eso lo que se han ganado es el repudio del mismo pueblo” complementó.

–“Pues si eso no fuera suficiente, ahí tenemos al alcalde escarceguense vitoreando como si fuera un héroe de la patria a un comediante de televisión, o a las alcaldesas de Sabancuy y de Lerma violando la Ley de los Símbolos Patrios, al portar la banda presidencial para dar el famoso Grito de Independencia. O no están bien de la cabeza o de plano son absolutamente ignorantes porque ya se convirtieron también en la burla nacional”.

–Algunos dicen que todo lo que tocan estos gobernantes cuatroteros lo convierten en caca, expresó doña Chela, y por lo que veo no están equivocados, ya que estas ceremonias tan nacionalistas, que unen al pueblo, lo están echando a perder. La Tía por su exceso de soberbia y por su nepotismo, y los otros alcaldes por ser ignorantes a más no poder. Ya ni la amuelan” se quejó.