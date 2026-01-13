HIJO DE JOSÉ “A” DENUNCIÓ PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO DE LAYDA: LAURA BRUGÉS

A través de una publicación en sus redes sociales, la periodista Laura Brugés dio a conocer que Hamid Abud, hijo del ahora exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Abud, denunció persecución política por parte del Gobierno de Layda Sansores.

Anexa la imagen donde el vástago también cuestiona: “¿Cómo podemos normalizar que en Campeche el Gobierno de Layda Sansores secuestre a todo un Consejo Universitario e implante drogas y abuse de su poder?”.

Laura Brugés escribió: “Horas después de haber sido detenido supuestamente por portar sustancias ilícitas según la versión oficial, el Consejo General de la UACAM lo destituyó en horas y pum. La rapidez con la que se resolvió su separación del cargo ha generado cuestionamientos entre académicos y observadores sobre el debido proceso y el respeto a la autonomía universitaria. Qué casualidad ¿Acaso era para poner una nueva rectora alineada con la 4T?”.