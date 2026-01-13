FUERTE DESPLIEGUE POLICIACO POR REPORTE DE SUJETOS ARMADOS EN LA ERNESTO ZEDILLO

San Francisco de Campeche.- La tarde de este martes se registró una movilización policiaca en la colonia Ernesto Zedillo, luego de un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Los individuos fueron ubicados sobre la avenida Jaina, en la colonia Plan Chac, donde se logró la detención de dos personas y el aseguramiento de una motocicleta. Un tercer presunto implicado logró huir y abandonó otra unidad en una privada de la calle Bugambilias, hasta donde arribó una grúa para remolcar el biciclo y trasladarlo a un corralón de la ciudad para los fines correspondientes.