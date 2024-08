POR IRREGULARIDADES EN SUS DETENCIONES, RECLASIFICAN DELITOS Y LIBERAN A POLICÍAS

¿AHORA QUÉ DIRÁN LAYDA Y MARCELA?

Este viernes 23 de agosto serán llevados ante el juez de Control los cinco elementos de la Policía Estatal (PE) asegurados, presuntamente con 250 mil pesos y mariguana, en el filtro de Santa Adelaida, en el Municipio de Palizada.



Albert J. C. K; David E. U. P.; Patricio C. R.; Víctor M. C. T., y Wilberth S. L. P., recobraron la libertad ayer domingo 18 de agosto, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), reclasificó los delitos y determinó que había irregularidades en las detenciones.



En un principio los acusaban de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, al encontrarle la droga a uno de ellos.



El Ministerio Público de la FECCECAM desechó el cargo de cohecho e integró la carpeta de investigación por los otros ilícitos. Los agentes regresaron a sus domicilios y se espera que acudan a la audiencia inicial, programada a las 10 de la mañana