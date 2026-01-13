OPINIÓN: A FUEGO LENTO ¡YO SOY LA LEY! – POR: Enrique Pastor Cruz Carranza

“El secreto de la libertad reside en educar, mientras el secreto de la tiranía consiste en mantenerla ignorante “

– ROBESPIERRE-

Una vez más, las Universidades “Autónomas” en Campeche vuelven a ser botín político y campo frenético de la prepotencia del poder en turno , tanto la UNACAR convertida en Centro de Operaciones Ilegales para financiar campañas políticas a favor de Andrés Manuel López Obrador con el MEGA FRAUDE ” HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS ” como la UACAM, para cobrar vendetta personales y mantener en total opacidad el manejo de sus millonarios presupuestos.

En la UNACAR el entonces gobernador Fernando Ortega Bernés la ofrenda para su comadre Elba Esther Gordillo- la poderosa líder magisterial , dueña de su partido PANAL, poseedora del control del ISSSTE , LOTENAL entre otras plazas , para acotar la posibilidad de ser Presidente a Enrique Peña Nieto y por ello se crea el programa ” HDPT” para desviar millonarios recursos en la campaña de AMLO en el 2012.

La UACAM es trinchera de poder caciquil y fuente inagotable de millonarias pensiones entre ” amigues” pero alcanza su nivel de mezquindad, cuando el entonces poderoso Jorge Carpizo MacGregor, al ser designado MAESTRO “HONORIS CAUSA” exige como condición vanidosa cambiar el nombre de Universidad Autónoma del Sudeste a de Campeche en descarga visceral contra su creador, el Coronel Gobernador José Ortiz Ávila por los agravios en la construcción del Circuito Baluartes .

La UNACAR no canta mal las rancheras y durante el sexenio de Jorge Salomón Azar deciden ” jugar el la Bolsa de Valores ” su presupuesto y un ” crack” financiero deja sin dinero a la Institución- pero las complicidades y su propio patrimonio queda como garantía en la recuperación del millonario desfalco, con toda la impunidad anexa al respecto.

La UACAM durante la lucha electoral del 2027 es centro de confrontación y ruptura de sólido acuerdo para frenar la candidatura de Carlos Sales Gutiérrez – apoyado por Ernesto Zedillo- entre Antonio González Curi candidato del PRI HANKISTA el PRD con su líder Nacional Andrés Manuel López Obrador y el no menos polémico Porfirio Muñoz Ledo incitando a Layda Sansores en su candidatura externa en el PRD .

El Rector Maestro José Abud Flores acepta la presencia de Layda en el Campus y eso es convertido en nuevo agravio para el aspirante priista y posterior gobernador González Curi que, de inmediato pide la renuncia del Rector – de similares genéticas de origen- pero irreconciliables diferencias por odio histórico y hasta bíblico al respecto.

Se inicia un conflicto estudiantil inducido desde el Gobierno del Estado y Furioso el gobernador solicita al Ing. Edilberto Buenfil Montalvo le permita a su líder juvenil del PRI , Alejandro Moreno Cárdenas -ALITO para su Cofradía – será quien encabezará un asalto directo a la Rectoría y acompañado de policías disfrazados de ” estudiantes ” rompieron las puertas del despacho en la Rectoría y a golpes sacaron del recinto con mote de ” Autónoma” al Dr. Abud Flores .

El siguiente capítulo de la clásica historia caciquil campechana fue ver llegar eufórico hasta la evidente demencia al Gobernador Antonio González Curi sentarse en ” La Leonor ” de la Rectoría para demostrar que en Campeche la ley era solamente su voluntad .

La UNACAR con el RECTOR Sergio Augusto López Peña- estaba en todo su esplendor la corrupción, los grandes “Contratos de Papel” desde las oficinas MIDAS de Vinculación y la fraternidad con OCEANOGRAFÍA de Amado Yáñez, las instalaciones deportivas entregadas para particulares en el no menos jugoso negocio del fútbol, generaban ” anexos financieros” para convertir a OCEANOGRAFÍA , el símbolo supremo para financiar todas las campañas nacionales del PRI. PAN, PRD que fueran necesarias.

En este panorama de control Ortega Bernés- el compadre de Elba Esther Gordillo y muy querido por Layda Sansores por haberle dado las coordenadas para apoderarse del Centro de Espionaje de Carpizo MacGregor y González Curi en el solar, ya se veía como Secretario de Educación Pública en el gobierno de AMLO y ante el triunfo de PEÑA NIETO la comadre le garantiza en los frutos del chantaje para la ” gobernabilidad ” – mínimo- la SH y CP .

Una denuncia periodística -de quien suscribe- a nivel nacional en ABC RADIO DE MÉXICO sobre el fraude HDPT derrumba las murallas del ENTUERTO que serviría como inspiración al gobierno de Peña Nieto para la creación de LA ESTAFA MAESTRA poniendo al frente a Rosario Robles – como buen misógino – en esos juegos de vileza entre la SIN CLASE POLÍTICA NACIONAL .

Al realizarse los acuerdos para que AMLO fuera el actor principal de la Tercera Alternancia para ” cuidar las espaldas” de Peña Nieto y en 2024 entregarle la Banda Presidencial a Alejandro Moreno Cárdenas por sus méritos de haber sido EL OCTAVO PASAJERO que nunca se subió en la tragedia de Juan Camilo Mouriño , gracias a su habilidad por tener Información Privilegiada , la traición clásica del poder las rompen sin esfuerzo.

Alito había ” cumplido” con entregar Campeche a Layda Sansores, siendo correspondido con el apoyo presidencial para asaltar el CEN del PRI , sacando de circulación a todos sus opositores con apoyo directo de su ” hermano” AMLO antes de que se convirtiera en su CAÍN con Mandíbula de Jaguar carnal “GUINDA”.

Pero en esos tiempos el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas abrazó al nuevo Rector de la UNACAR José Antonio Ruz Hernández a quien permitió tres veces ser reelecto a cambio de ser un abierto simpatizante del PRI y ponerlo en la línea de riesgos en la simulación que significó el montaje de colocar a su sobrino Christian Castro Bello como candidato acordado a perder , frente a la contraparte que significó Eliseo Fernández Montúfar al frente de MOCI .

Mientras en esos tramos cronológicos ALITO también habría buscado una reconciliación con su víctima de vandalismo José Abud Flores culpando su propia juventud, ambición de poder y ‘ oportunidad ” de ganarse las simpatías” y otros posteriores avances en esas cosas del corazón que la razón no entiende.

Abud Flores regresaría a la UACAM después de más de 25 años como muestra de poder infinito de su amiga Laydita y todo parecía ser un camino sembrado de loas, adulaciones y mutuas ponderaciones.

La crisis ante la ” TRAGEDIA DEL 2024″ donde ALITO no recibe Banda Presidencial , las clásicas confrontaciones de poder se reactivan y en un alarde de manipulación, ABUD FLORES decide demostrar donde está su lealtad y procura un EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL GAY CONSENTIDO DE LA ÉLITE NOSTÁLGICA DE PEDIGRÍ EL CUBANO – GALLEGO CAMPECHANO VLADIMIR DE LA TORRE MORÍN convertido en TREMENDO bofetón a la INSURRECTA JAGUAR LAYDA SANSORES.

La suerte estaba sentenciada y con el tradicional criterio de mentalidad feudal , sin el mínimo respeto a las formas que sin fondo , al no poder doblegar al Dr Abud Flores en su control para una inminente reelección sin su consentimiento.

Por fortuna UNA OPORTUNA “DENUNCIA ANÓNIMA” permite a la DILIGENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MARCELA MUÑOZ enviar a su escuadrón ” ALFA y OMEGA ” a detener al Rector por sospecha de estar portando armas de exterminio y en revisión- sin orden de cateo o el mínimo DEBIDO PROCESO, se encuentran sustancias prohibidas para ser enviado- de Fast Track a los separos.

Los hechos obligaban actuar acorde al libreto de “LA BESTIA” y en jugada madrugadora se entroniza la nueva RECTORÍA con un Consejo Universitario que se presume, fueron secuestrados EN MADRUGADA en El Centro de Convenciones para lograr las firmas de su DEMOCRÁTICA , DIGNA Y LIBRE VOLUNTAD para regocijo de SU MAJESTAD CAMPECHANA.

Hoy dos Ex RECTORES duermen privados de su libertad , LÍDER BURÓCRATA EL SUEÑO ETERNO mientras la alianza LAYDITA y ALITO- TONY confirman la convergencia del PRIMOR de mantener secuestrado CAMPECHE y NO PERMITIR – NI A CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE MÉXICO – meter la mano en la sucesión pues este Solar Feudal les pertenece por MALDICIÓN CACIQUIL ETERNA Y EMPATÍA SODOMITA.

¿ A cuántos más seguirán encarcelando, traicionando o inhabilitando de vida ALITO , TONY y LAYDITA?

¿Por qué ninguna autoridad federal les pone freno?

¿POR QUÉ LA COMPLICIDAD A TANTAS INFAMIAS?

¡POBRE CAMPECHE!