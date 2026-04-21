 “NO ME DUELE EL DINERO, ME DUELE LO QUE PERDÍ”: JOVEN PIDE DEVOLUCIÓN DE SU CARTERA

Una joven identificada como Rubí, hizo un llamado público para recuperar su cartera extraviada, apelando a la conciencia de la persona que la tomó tras perderla en una de dos panaderías de la ciudad.

De acuerdo con su testimonio, el extravío ocurrió presuntamente en la panadería Flor de Limón o en la panadería San Juan de Dios, donde asegura haber estado el día anterior. Señaló que, aunque se realizaron gastos por alrededor de 300 pesos en un establecimiento comercial, lo que realmente le preocupa son los documentos personales y objetos de valor sentimental que llevaba en el interior.

Rubí explicó que ya procedió a bloquear y reportar sus cuentas, pero insistió en que su interés principal es recuperar sus pertenencias. En su mensaje, expresó su esperanza de que quien tenga la cartera decida devolverla, incluso ofreciendo una recompensa, al considerar que aún puede prevalecer la empatía ante una mala decisión.