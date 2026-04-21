A FUEGO LENTO ¿YA LE INFORMARON  PRESIDENTA? | Por Enrique Pastor Cruz Carranza 

Es un agravio a la Investidura Presidencial no tenerla debidamente informada de todos los temas en los 32 Estados de la República Mexicana y ver su evidente enojo de reclamar lo que su antecesor presumía sin recato era su fortaleza y al parecer mantiene maniatados todos los bártulos de la Información sensible para mantener el poder desde Palenque Chiapas.

El tema de los norteamericanos muertos en un presunto accidente fortuito – teoría inicial sujeta a poder cambiar si se descubre la verdad verdadera- da oportunidad politiquera de irse contra la gobernadora Maru Campos y apuntalar a la frenética aspirante Andrea Chavez de la sección MORENA – BARREDORA TABASQUEÑA para iniciar un linchamiento partidista que, si se hubiera practicado el mismo criterio de ética jurídica en Sinaloa, desde hace mucho ya ROCHA Moya estaría jugando ” matatena” con El Chapo, El Mencho y Maduro .

El desorden y desdén a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por parte de los y las gobernadoras ” Chicas y Chicos De AMLO” ha rebasado todo precedente y el mínimo respeto a la Investidura Presidencial es una leyenda urbana donde en cada Estado hay una Ley de Herodes estructurada a modo del cacicazgo.

Esta nota ” internacional” donde el joven maravilla Jorge Luis Lavalle Maury bisagra de los intereses políticos energéticos de Galicia con el Cártel Tabasco Nueva Degradación con su administradora en modalidad bestial en Campeche , nos ha dejado pasmados pues nadie ha informado que la Fiscalía General De La República en manos de la pulcra Abogada Ernestina Godoy ya concluyó y ha dejado sin efecto el proceso contra Lavalle Maury (sobornos con dinero de Odebrech para aceitar la maquinaria Prian en la reforma energética de Peña Nieto) para poder viajar sin restricciones fuera de México.

No nos interesa si viajó en clase turista, si lo realiza sin el brazalete y si lo llevó, como se pudo evadir los protocolos de restricción en el aeropuerto donde abordaría su vuelo a las Europas. De ser así, estaría recuperando sus derechos civiles- políticos de elegibilidad plenamente y sería ” El Tapado Oficial” a la Gubernatura de Campeche de Laydita Sansores y El Grupo Esges en su modalidad de PRIMORMOCI – BRINCS

Estos ejemplos y señales son igual al iceberg que desestimaron en su soberbia quienes ven a Morena del dictador AMLO como el Titanic Guinda que ni Dios podría hundir. En el pecado estará la penitencia

Mientras tanto…

¡QUE VIVA EL CINISMO, COMPLICIDAD E IMPUNIDAD ENTRE LOS LADRONES DE LA INSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO !