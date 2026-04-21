OTRO NEGOCIO BAJA LA CORTINA EN CAMPECHE, AHORA ES SANTA BIRRIA

El cierre de Santa Birria se suma a la creciente lista de negocios que no logran sostenerse en el estado, en medio de señalamientos por falta de condiciones reales para emprender y operar. A través de un mensaje cargado de frustración, sus propietarios confirmaron que este 21 de abril ponen fin a su actividad, dejando sin empleo a ocho personas.

El establecimiento, que surgió como un proyecto de crecimiento y sustento, denunció que, pese a contar con permisos, enfrentaron una constante presión por parte de autoridades e instituciones.

Detrás del cierre, acusan decisiones tomadas “desde un escritorio” que, lejos de incentivar la economía local, terminan por frenar a los pequeños emprendedores. El caso refleja una problemática que, aseguran, no es aislada, sino parte de una tendencia donde abrir y mantener un negocio se vuelve cada vez más complicado.

El cierre no solo representa la pérdida de un negocio, sino el golpe a familias que dependían de esa fuente de ingreso y a una economía local que continúa debilitándose ante la falta de apoyo efectivo.