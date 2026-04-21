SALDRÍAN LUISA MARÍA ALCALDE Y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN DE LA DIRIGENCIA DE MORENA

-LLEGARÍA ARIADNA MONTIEL, ACTUAL SECRETARIA DE BIENESTAR

La dirigente nacional de #Morena, Luisa María Alcalde, dejaría el cargo en las próximas horas, de acuerdo con información confirmada por fuentes del partido citadas por el director editorial de El Heraldo de México, Alfredo González.

Alcalde ya se habría despedido de su equipo, mientras que la actual titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, perfila como la próxima presidenta nacional del partido, aunque su designación deberá ser avalada por el Consejo de Morena.

En tanto se realiza el proceso interno correspondiente, Carolina Rangel asumiría la dirigencia de manera provisional, mientras se convoca al Congreso Nacional donde se formalizaría la elección de la nueva titular del partido.

Además, dentro de los ajustes previstos en la estructura partidista, Esthela Damián, actual consejera jurídica de la Presidencia, ocuparía la Secretaría de Organización de Morena en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un movimiento que forma parte de la reconfiguración interna ligada al relevo en la dirigencia nacional del partido.