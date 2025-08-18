EXSECRETARIO DE ADÁN AUGUSTO TAMBIÉN ESTÁ ACUSADO DE SECUESTRAR A HUACHICOLERO

El exfuncionario habría huido en un vuelo desde Mérida hacia panamá el mismo día de la orden de captura.

De acuerdo con el periódico Reforma, el exsecretario de Seguridad de Tabasco y excolaborador cercano de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés, extorsión y asociación delictuosa.

De acuerdo con registros judiciales, junto con dos presuntos cómplices habría plagiado y extorsionado a Ramón Martínez Armengol, empresario ligado al huachicol y propietario de la gasolinera asegurada en febrero pasado en Villahermosa por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército.

El caso quedó asentado en la causa penal 213/2025, en la que también fueron señalados Eduardo Vázquez Orellana, alias El Menchito o El Blin Blin, y el abogado Manuel de Atocha Romero, ambos prófugos de la justicia.

Según la investigación, Romero mantenía relación previa con la víctima, ya que fue apoderado legal de la empresa Corporativo Paragas, propietaria de la estación de servicio clausurada por presunta venta de combustible ilegal.

Mientras tanto, Vázquez Orellana desapareció el 18 de febrero tras conocer la orden de captura en su contra, cuando se encontraba en Cancún. Ese mismo día, Bermúdez habría tomado un vuelo en Mérida con destino a Panamá, lo que refuerza la hipótesis de que huyó para evadir la justicia.

La Fiscalía de Tabasco confirmó que los señalados son investigados como parte de una red criminal con nexos en el robo y venta ilegal de hidrocarburos.