ADULTO MAYOR MUERE AL TRATAR DE CRUZAR LA CARRETERA; RESBALA, CAE Y LO ATROPELLA UN AUTO

Ciudad del Carmen .- Nuevo Progreso.- Sobre en la carretera Nuevo Campechito-Nuevo Progreso, un adulto mayor perdió la vida al intentar cruzar la carretera ganándole el paso a un automotor, pues resbaló, cayó y fue atropellado.

El fatal accidente ocurrió ayer por la tarde en la carretera Nuevo Campechito-Nuevo Progreso, y aunque intentaron ayudar al ahora occiso, nada se podía hacer.

Al lugar llegaron las instancias para el procedimiento de ley, mientras el conductor del automotor se detuvo.