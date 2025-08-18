lunes, agosto 18, 2025
ADULTO MAYOR MUERE AL TRATAR DE CRUZAR LA CARRETERA; RESBALA, CAE Y LO ATROPELLA UN AUTO

Publicad0rTelemar

Ciudad del Carmen .- Nuevo Progreso.- Sobre en la carretera Nuevo Campechito-Nuevo Progreso, un adulto mayor perdió la vida al intentar cruzar la carretera ganándole el paso a un automotor, pues resbaló, cayó y fue atropellado.

El fatal accidente ocurrió ayer por la tarde en la carretera Nuevo Campechito-Nuevo Progreso, y aunque intentaron ayudar al ahora occiso, nada se podía hacer.

Al lugar llegaron las instancias para el procedimiento de ley, mientras el conductor del automotor se detuvo.

