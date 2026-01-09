TRUMP ANUNCIA ATAQUES TERRESTRES Y AFIRMA QUE “LOS CÁRTELES GOBIERNAN MÉXICO”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país comenzará atacar “por tierra” a los cárteles de la droga a fin de enfrentar lo que calificó como una amenaza a la seguridad nacional.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses “van a comenzar ahora a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles” después de meses de operaciones marítimas dirigidas a narcoboats en el Pacífico y el Caribe.

“Los cárteles están gobernando México”, dijo el mandatario, y aseguró que Estados Unidos ha detenido el 97 % de las drogas que ingresan por agua, por lo que ahora enfocará sus esfuerzos en los puntos de entrada por tierra.

Estas declaraciones se producen en medio de una escalada regional tras una operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y en un contexto de tensiones diplomáticas con México, cuyo gobierno ha rechazado propuestas de intervención militar extranjera en su territorio.

Trump ha sostenido desde el inicio de su segundo mandato que ciertos cárteles representan una amenaza grave para la seguridad interna de Estados Unidos, particularmente por el tráfico de fentanilo y otras drogas.