OPINIÓN: A FUEGO LENTO – ¡CAMPECHE SANGRA!

“NO DESPERTEMOS AL MÉXICO BRONCO”

– JESÚS REYES HÉROES-

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Mientras los discurso llenos de alegorías ridículas complacidas sin recato Republicano, prepotencia, insolencia frente a la dolorosa realidad de un Campeche en manos de la DELINCUENCIA INSTITUIDA ORGANIZADA quienes ejecutan sin preocupación de ser importunados.

Se le presume a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el gran negocio de gobernar en impunidad por parte de la gobernadora peculiar Layda Sansores quién reconforta con su SHOW BESTIAL”MAYERA ” mientras rapiñan el presupuesto Estatal con supera ferocidad a lo realizado en la Alcaldía Álvaro Obregón CDMX donde el en cubrimiento fue demoledor para alentar el ASALTO PANDILLERIL “KO’OX CHINO”.

Un centro de camaritas que difícilmente aguantarían una auditoría en “C- 5” bueno para robar, vehículos último modelo en patrullas con la teoría- son parte del jugoso negocio de renta y posterior venta de chatarra- y la Ejecutiva Federal quien nunca ha olvidado aquel CHIRRIS CELULAR de complicidades, QUE SE ESTÁN ROBRANDO A MANOS LLENAS sin el mínimo recato o “PUDOR SENSORIAL”.

Todavía este lunes 17 de noviembre en “LA MAÑANERA DEL PUEBLO” se presumía la fuerza, el poder del pueblo y su cariño expresado en el municipio de Palizada Campeche donde se regodearon de su carisma sin par, cuando horas más tarde, este MUNICIPIO MÁGICO se llena de tragedia con el ASESINATO EN “MODALIDAD SICARIO” de la SÍNDICA REGIDORA PROFESORA KARINA DÍAZ HERNÁNDEZ de militancia MORENA.

Las mezquindades desde las manos CÓMPLICES que mueven todas las infamias en CAMPECHE se enfilan contra el Presidente Municipal del PT Pedro Ayala Cámara el mismo que en su primera elección al cargo de edil , fuera encarcelado por el entonces gobernador Alejandro Moreno Cárdenas por haber DERROTADO A SU POSTERIOR SECRETARIO DE GOBIERNO CARLOS MIGUEL AYSA Gobernador Interino que operaría la entrega de la plaza de Campeche a LAYDA SANSORES – mutuo acuerdo con AMLO Y ALITO – para posteriormente ser premiado con la Embajada de México en República Dominicana.

El País se escurre entre los dedos de la soberbia, intolerancia, discriminación y vanidad de poder que ha PODRIDO EL ALMA, CORAZÓN y ESPÍRITU de PALACIO NACIONAL.

¿CUÁNTOS MEXICANOS DE ESTE SOLAR PETROLERO TIENEN QUE SER EJECUTADOS PARA ACEPTAR QUE EN CAMPECHE TAMBIÉN GOBIERNA EL NARCO?

¿QUÉ LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTÁ SIENDO EXTERMINADA POR LA INSOLENTE INTOLERANCIA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y SUS CÓMPLICES NARCO- PARTIDOS PALEROS?

¡POBRE CAMPECHE!