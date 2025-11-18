OCULTAR LA VIOLENCIA

Los grupos delictivos ya hasta se dan el lujo de cobrar derecho de piso a comerciantes, empresarios y restauranteros, tal y como ocurre por ejemplo en Guanajuato y Michoacán.

“Como los avestruces, el Gobierno de la Tía ha preferido ocultar la verdadera realizad de la incidencia delictiva en nuestro territorio, en lugar de enfrentar el problema, hacer los ajustes necesarios, incluso haciendo cambios en los altos mandos, por lo que la situación cada día es peor” lamentó el poeta Casimiro ante sus amigos de tertulia.

–“Hablas con toda la razón del universo, le contestó el bolero don Memín. Y déjame decirte que en la Bahía de la Buena Pelea, de donde es originario el actual fiscal general, hay pánico por la ola de violencia; en el pueblito de Pixtun aparecieron cuatro cadáveres de ejecutados con señales incluso de tortura, pero para no causar pánico, las autoridades informaron el asunto en dos partes, primero dos muertos, y una semana después dos muertitos más. ¿Por qué su terquedad en ocultar las cosas?” cuestionó preocupado.

–“Y creo que te quedas corto compadre, atajó de inmediato doña Chela, porque el chisme está en grande en la ciudad del cacique Moch Cohuó, donde se dice que no fueron cuatro sino ocho los ejecutados y que los dejaron bien escoraditos como si regresaran de una pesca de cazón, para que los encontrara la policía y recibieran el mensaje, así que no te sorprendas si la otra semana nos salen con otro boletín confirmando que había más cuerpos baleados”.

–“No creo que sea casualidad que en la tierra de donde es originario se estén dando esos sucesos, intervino don Julián. No hay que olvidaron que le quemaron la bodega y taller de su papá, y a pesar de las evidencias de que se trató de un ataque, lo que quieren que creamos es que se trató de un corto circuito. Lo que demuestran con eso es que hay mucha basura debajo de la alfombra y que la cosa sí está muy pero muy grave” aseveró.

–“Dicen que cuando las aguas se estancan, se pudren y dejan mal olor, razonó el poeta, y lo que ha pasado por ejemplo en la Policía Estatal, donde han dejado mucho tiempo a la guanajuatense, nos confirma que hay una pudrición nauseabunda que nos está afectando a todos los ciudadanos, ya que los grupos delictivos hasta se dan el lujo de cobrar derecho de piso a comerciantes, empresarios y restauranteros, tal y como ocurre por ejemplo en Guanajuato y Michoacán, de donde proviene la jefa policiaca y la mayoría de sus subalternos. ¿Será casualidad? Yo no lo creo” subrayó.

–“No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante, filosofó doña Chela, y los que actualmente tienen al Estado hecho un desastre ya están a punto de irse y los ciudadanos tendremos en la mano la oportunidad de reescribir nuestra historia. Ojalá que estos sucesos y acontecimientos siempre los tengamos bien presentes” remató.