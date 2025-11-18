¿EL ASESINATO DE LA REGIDORA PALICEÑA MORENISTA KARLA DÍAZ SERÁ MENSAJE PARA SHEINBAUM?

Un día después de su visita al Municipio de Palizada, en el Estado de Campeche, para entregar apoyos, lo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió en su conferencia matutina con la frase “hubieran visto a la gente, feliz con nosotros, las mujeres felices, algo así pero hermosísimo”, la regidora de Morena, Karla Díaz, fue asesinada a bordo de su vehículo. ¿Se tratará de un mensaje dirigido a la mandataria federal, al tratarse de una zona donde según reportes oficiales opera el grupo La Barredora?

Vía: La barra noticias