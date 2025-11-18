martes, noviembre 18, 2025
EJECUTAN A MOTOCICLISTA; UNA MUJER EN MOTO QUE CIRCULABA CERCA RECIBE DISPAROS Y ESTÁ HOSPITALIZADA

Carmen.- En la colonia Renovación, Primera Sección, rumbo a la escuela “Rafael Pérez Ramírez”, un joven de entre 22 y 25 años fue ejecutado hace unos momentos cuando circulaba en una motocicleta particular sobre la calle Puerto del Carmen, y los disparos alcanzaron a una motociclista que circulaba atrás. Vecinos relataron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego.


La víctima habría sido interceptada por sujetos no identificados para dispararle a corta distancia, en tanto la mujer sólo pasaba por esa zona al momento de la agresión.


El cuerpo del joven quedó tendido sobre el pavimento y fue cubierto minutos después con una sábana blanca. Paramédicos atendieron a la mujer y la trasladaron a un centro médico, sin que reportaran su estado de salud.
Elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al sitio para acordonar el área y mantener alejados a los curiosos. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni el móvil del ataque. La Vicefiscalía Regional inició las diligencias correspondientes y levantó el cuerpo para continuar con la integración de la carpeta de investigación.

