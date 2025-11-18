martes, noviembre 18, 2025
Lo último:
Locales

LAYDA ANUNCIA QUE HABLARÁ DE LA VISITA DE CLAUDIA SHEINBAUM Y DE LA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z. ¿Y LAS EJECUCIONES Y EL HARTAZGO DE LA CIUDADANÍA POR LOS TRANSBORDOS?

La gobernadora Layda Sansores San Román anunció que en su programa Martes del Jaguar hablará de la visita de la presidenta y del tema de la marcha de la Generación Z, que seguramente, y muy a su estilo, desestimará y acusará de estar organizada por opositores, mientras la realidad en Campeche avanza por un camino mucho más grave y urgente.

Ayer lunes 17, la regidora de Palizada y militante de Morena, Karina Díaz, fue asesinada en un ataque directo que exhibe el nivel de inseguridad que se vive en el estado. Y hace apenas unos minutos se confirmó la ejecución de un joven en Ciudad del Carmen, un nuevo hecho que incrementa el temor entre los ciudadanos.

A estos hechos violentos se suma el creciente descontento social: vecinos de distintos puntos de la capital han bloqueado calles para exigir soluciones al sistema de transporte público. El hartazgo llegó a otro nivel hoy, cuando habitantes mantienen cerrada la avenida Concordia en protesta por el polémico transbordo del sistema Ko’ox, un problema que el gobierno no ha atendido pese a múltiples reclamos.

Mientras la gobernadora se prepara para hablar de marchas juveniles, la violencia, el enojo ciudadano y los bloqueos continúan marcando la realidad que vive Campeche, sin respuestas claras ni acciones contundentes por parte de la administración estatal.

