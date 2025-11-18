ADVIERTE DIRECTOR DE LA ARTEC POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES PARA MANIFESTANTES QUE DETIENEN AUTOBUSES DE KO’OX

Eduardo Zubieta Marco, director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, lanzó una advertencia directa a los grupos que bloquean unidades durante las protestas por el transporte. Afirmó que el derecho a manifestarse está garantizado, aunque insistió en que detener un autobús afecta a una empresa privada y no al gobierno. Indicó que, si se presentan daños o agresiones contra las unidades, las compañías propietarias podrían proceder legalmente contra quienes resulten responsables, ya que los vehículos cuentan con protección jurídica independiente al Estado.