EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

CAMPECHE, LA PEOR ECONOMÍA DEL PAÍS.

Una publicación de México, ¿Cómo Vamos? reporta que, en el tercer trimestre de 2025, según la Estimación Oportuna del PIB, la economía mexicana presentó una caída de -0.3% tanto a tasa anual como trimestral, y que el Semáforo de crecimiento nacional se encuentra en rojo por primera vez desde el primer trimestre de 2021.

Campeche mostró el peor desempeño en términos anuales, con una contracción de -13.4%, debido a la caída de -7.6% anual en las actividades primarias y de -16.9% en las actividades secundarias. Al observar el crecimiento estatal promedio en los últimos cinco años, tuvimos la mayor caída promediando -3.72% en dicho periodo. Nuestro Semáforo Económico de crecimiento está tan rojo como el cabello repintado de Layda Sansores.

Endeudar a Campeche en esta crisis económica es una irresponsabilidad, pues los pocos recursos con los que se cuente, en vez de poder invertirse, tendrán que destinarse a mayores pagos de intereses. Que Layda Sansores no nos venga a dar clases de Economía, cuando ha sido incapaz de sacar del decrecimiento al Estado, de atraer inversiones y de generar empleos formales.

PACTO CONTRA ABUSOS ¿APLICA A MORENISTAS?

La presidente Claudia Sheinbaum, busca desesperadamente desviar la atención de los escándalos que se niega a atender, como el huachicol fiscal, la represión a los estudiantes de la Generación Z, el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el abandono a las comunidades afectadas por las inundaciones, el reclamo de los agricultores por precios justos para sus cosechas, los bloqueos carreteros de transportistas que exigen seguridad, etc.

Para ello se le ocurrió elaborar un “pacto” contra el abuso sexual y la violencia de género. Pero ¿olvidó que violentó a las mujeres que marcharon con la Generación Z exigiendo, precisamente, que le ponga un alto a la violencia? ¿Por qué no empieza por defender a las mujeres que fueron violentadas por Félix Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco, Paco Ignacio Taibo, Gerardo Fernández Noroña y demás morenistas? ¿O es que los de Morena gozan de impunidad para abusar?

El tema se vuelve más complejo en Campeche, donde la violentadora de género, Layda Sansores, será la encargada de aplicar ese pacto. No defendió y despidió a las mujeres policías que fueron violentadas por Marcela Muñoz. Encubrió hasta donde pudo a la manada que abusó sexualmente de Susan Saravia. No protegió a la mujer ganadera Aracely Contreras, pese a sus denuncias en redes sociales. Y peor aún, afirmó que ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar. Con esos antecedentes, salen sobrando los 10 compromisos se Sheinbaum.