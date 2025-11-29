TÓMELO CON CALMA: INFORMALIDAD ROMPE RÉCORD EN NUESTRO PAÍS

Por Fernando A. Mora Guillén

La Escuela de Comunicación, concebida para revolucionar la investigación.

Enfrentar riesgos y crisis. Marsh McLenan e IPSOS.

Informalidad rompe récord en nuestro país.

En marzo próximo, la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana cumplirá 25 años. Periodo en el que se transformó, y cambió por completo el concepto del estudiante, que hacía becarias, más para ser achichincle de directivos, o periodistas, que para practicar y ejercer la profesión.

La Escuela de Comunicación sentó bases y precedentes, que le han permitido que hoy en día, un estudiante de Comunicación de la Panamericana, llegue a realizar una becaria con los conocimientos e iniciativa necesaria, para ejercer la comunicación, y el periodismo, desde el primer día.

A lo largo de un cuarto de siglo, han egresado más de 2,600 profesionistas de la carrera, las especializaciones o Maestrías, lo que ha permitido que para el registro The Time High University, que evalúa a Escuelas de ja comunicación, la Universidad Panamericana, ocupe el segundo sitio en el país. Los acuerdos y acciones conjuntas con Universidades, como la de Navarra, en España, o la Universidad Austral de Argentina, han permitido consolidar el liderazgo global de la Escuela de Comunicación.

Tómelo con atención. – El último Estudio sobre Riesgos Empresariales en la región latinoamericana, revela que solo el 44 por ciento de las empresas mexicanas, estarían preparadas para enfrentar los riesgos actuales.

En el mundo las crisis y escenarios de inestabilidad, o incertidumbre, no son ya actos eventuales o fortuitos. Se han vuelto una constante, ante un mundo cambiante. La falta de una cultura de prevención, y análisis de prospectiva en la dirección empresarial, hace que muchas organizaciones, no sepan reaccionar ante un escenario de crisis, que rompe el orden establecido, y cotidiano de operación. Ante estas circunstancias, se vuelve una necesidad para los Consejos de Administración, el incorporar a expertos que aporten escenarios de prospectiva, en materia Social, Cultural y política, para poder tener contexto y referencia, en las decisiones que se puedan tomar, hacia el mediano o largo plazo, en la dirección de una empresa, organización, o institución pública.

Tómelo con interés. – Al tercer trimestre de 2025, la población ocupada en el mercado informal, aumentó 1.43 por ciento, respecto al mismo lapso del año anterior. No debemos olvidar que en este último trimestre del año, las festividades de fin de año, generan una derrama de trabajos informales, o temporales.

De acuerdo con cifras del INEGI de julio a septiembre de 2025, la informalidad creció en 465 mil 887 personas, comparado con el mismo periodo del año previo, con lo que llegó a 32 millones, 990 mil 238 personas. El incremento en la informalidad no es solo un reto económico, sino una realidad que limita el desarrollo laboral, de millones de personas. Más de la mitad de la fuerza laboral en el país trabaja sin percibir prestaciones ni seguridad social, lo que frena el crecimiento del país.

Twitter: @Fernando MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.