SI NO SE PONE MUCHA ATENCIÓN A LA CRISIS FINANCIERA, MAÑANA SERÁ PEOR: DIPUTADO JHOSUÉ RODRÍGUEZ

“EN VEZ DE AVANZAR ESTAMOS CAYENDO”

Ante la crisis financiera que obligó a la gobernadora Layda Sansores a admitir que no tenía ni para pagar la luz, y las dificultades para concretar el préstamo de mil millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jhosué Rodríguez Golib, sentenció: “En vez de avanzar estamos cayendo, ante lo cual es importante poner mucha atención en esa parte porque de lo contrario el día de mañana será peor el asunto”.

Además, afirmó que desde el Congreso existe disposición para colaborar mediante exhortos o mesas de trabajo, aunque reconoció que ha faltado comunicación con las autoridades, lo que ha complicado la coordinación institucional, y un ejemplo fue la disputa entre diputados morenistas.