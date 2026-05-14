CAMPECHE ENFRENTA PROBLEMÁTICA DE IMITACIÓN DE ACTOS VIOLENTOS EN ESCUELAS Y ACTIVÓ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: VÍCTOR SARMIENTO

La Secretaría de Educación de Campeche activó protocolos de seguridad en respuesta a una creciente preocupación por la imitación de actos violentos en las escuelas, un fenómeno que ha ganado fuerza en todo el país, confirmó su titular Víctor Sarmiento Maldonado.

Expuso que este comportamiento, conocido como “copycat”, está siendo replicado por jóvenes que imitan lo que ven en redes sociales, una tendencia que preocupa a las autoridades educativas del Estado.

A pesar de la complejidad de la situación, agregó, el Gobierno ha respondido de manera inmediata ante cualquier incidente y que en todos los casos, en ninguno se ha dejado de actuar de manera omisa. Además, resaltó que se han implementado pláticas y talleres con el personal de Convive, enfocándose en fomentar la paz y la convivencia sana en las escuelas para prevenir más incidentes.

El funcionario también dirigió un llamado a los padres de familia, destacando la importancia de su involucramiento en la educación y el bienestar emocional de sus hijos, sobre todo en el nivel preparatoria.

Del caso del maestro de Cetmar que fue amenazado fuera de la escuela, Sarmiento Maldonado informó que se presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado, dado que los maestros son los afectados en estos incidentes, y de lo ocurrido en el Instituto Mendoza, aunque fue afuera del plantel, ellos deben de manejar sus protocolos de la misma manera, y subrayó que está prohibido ingresar pistolas o réplicas, aunque sean de juguete, a las escuelas.