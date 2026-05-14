jueves, mayo 14, 2026
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SHEINBAUM PRESENTARÁ LA PRÓXIMA SEMANA LAS VECES QUE EU NEGÓ A MÉXICO SOLICITUDES DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN POR FALTA DE PRUEBAS

En su insistente defensa a favor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su mañanera que la próxima semana se presentarán las veces que Estados Unidos negó solicitudes del Gobierno de México, para detener con fines de extradición a personas, “bajo el argumento de falta de pruebas”.

La mandataria federal expuso que son 38 casos, aunque pidió le precisen el número que la nación norteamericana se negó a la petición.

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