GASTO MILLONARIOS EN TRANSMISIÓN DEL MUNDIAL SE JUSTIFICA PORQUE SE FOMENTA EL DEPORTE: INDECAM

El gasto millonario de más de 5 millones de pesos fue justificado por el titular del Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM), Francisco Menéndez Botanez, al indicar que la proyección de 40 partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Domo del Jaguar, forma parte de las atribuciones del organismo para promover el deporte y la convivencia social.

Durante la comparecencia, el funcionario señaló que la transmisión del evento deportivo se ajusta a las leyes de cultura física y deporte, al considerar que permitió acercar un espectáculo internacional a la población. Sin embargo, ante los cuestionamientos por el uso de recursos públicos para proyectar partidos de fútbol, justificó que la medida buscó fomentar la práctica deportiva, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Menéndez Botanez destacó que miles de campechanos acudieron a las transmisiones y afirmó que originalmente solo se contemplaban los encuentros de la Selección Mexicana, pero que mediante gestiones lograron ampliar la proyección a 40 partidos, incluyendo las finales, con el mismo costo.

Aseguró que esta inversión no desplazó otros programas deportivos y enumeró acciones como la construcción de 26 canchas nuevas de fútbol con pasto sintético, la rehabilitación de 12 espacios deportivos, así como proyectos para mejorar instalaciones como la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, el Centro Paralímpico y el estadio Leandro Domínguez.